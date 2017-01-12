«Пакет Яровой» попал в список глобальных угроз для инноваций

Пакет «антитеррористических» поправок в законы РФ депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова попал в топ-10 худших примеров протекционизма в 2016 году по версии Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF). Подобные меры, говорится в докладе ITIF, наносят ущерб глобальной системе инноваций и мешают росту производительности.

Россия заняла сразу две позиции в десятке главных угроз для инноваций, пишут «Ведомости». Эксперты отметили негативное влияние не только «пакета Яровой», который обязывает сотовых операторов и провайдеров хранить переписку пользователей, но и ограничение на закупку зарубежного программного обеспечения, которое с 2016 года введено для российских госорганов.

В ITIF отметили, что Россия и Германия (также попала в список) обязывают не только собирать данные о переписке, но и хранить их на территории страны. Для сравнения в Австралии и Великобритании также приняли законы о хранении данных, но операторы связи просто должны представить их по запросу - ограничений по месту хранения нет.

После длительных обсуждений, правок законопроекта и даже громких скандалов, президент России Владимир Путин 7 июля 2016 года все же пописал «пакет Яровой». Он касается десятков российских законов, подробнее о том, чем он грозит российскому обществу, читайте в большом материале портала «Санкт-Петербург.ру».

ITIF - некоммерческий исследовательский институт, основанный в США в 2006 году. Он существует как на деньги благотворительных организаций, так и на средства от коммерческих компаний. ITIF в том числе проводит исследования по запросу американских госучреждений.