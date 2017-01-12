Взрывотехники исключили версию теракта на борту Ту-154

После проведения взрывотехнической экспертизы обломков упавшего в Черном море Ту-154 следствие исключило теракт из списка возможных причин катастрофы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

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Специалисты ФСБ, как сообщает издание, проверили багаж, кресла и куски обшивки на наличие следов взрывчатки. Эксперты также оценили повреждения конструкций, чтобы исключить версию взрыва на борту. В итоге не было найдено ни одного фактора, который указывал бы на теракт или обстрел самолета ракетой с земли.

По данным «Ъ», теперь следствие сосредоточится на версии об ошибке экипажа. При этом 10 января Минобороны назвало «абсолютным бредом и выдумкой» сообщения канала Life о том, что причиной катастрофы стали перегруз лайнера и ошибка второго пилота.

Ранее «Интерфакс» писал, что специалисты центра ВВС Минобороны уже провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев Ту-154. По словам собеседника агентства, анализ «черного ящика» подтверждает версию об ошибке пилотирования.

Одновременно источник агентства в оперативном штабе на месте катастрофы сообщил, что причиной крушения стала нештатная работа закрылков, которая привела к потере подъемной силы и «сваливанию» самолета.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. Среди погибших российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.