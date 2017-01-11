Ученые разработали "тест на смерть", продлевающий жизнь

Группа американских и швейцарских специалистов разработала так называемый "тест на смерть", продлевающий жизнь. Об этом сообщает ИА "Народные новости".

Речь идет о некоем анализе крови, который помогает людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, определить наличие молекулы триметиламиноксида (органического вещества, образующего сильные водородные связи с водой), образующейся в системе ЖКТ.

Специалисты пояснили, что в случае, если у человека показатели высокие, то у него могут развиться ряд заболеваний, сокращающих срок жизни, однако если выявить их наличие на ранних стадиях, то врачи смогут назначить соответствующее лечение, а "пациент" – тщательнее следить за своим здоровьем.