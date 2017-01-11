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Картина дня: Исаакий, новая парковка и туристические рекорды

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© Фото: storify.com

Темы дня

Как петербуржцы отреагировали на передачу собора РПЦ, где открылась обновленная перехватывающая парковка, сколько туристов посетили Северную столицу в 2016 году.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стало сообщение о том, что Исаакиевский собор официально переходит в ведение Русской православной церкви до конца 2017 года. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (20:05), журнал «Шум» (20:15) и «Мой район» (20:25).

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вечером 10 января заявил, что вопрос передачи собора в ведение РПЦ решен. Уже к утру группа петербургских активистов запустила сайт за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование РПЦ.

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По мнению организаторов кампании #ИсаакийГороду Полины Костылевой и Федора Горожанко, губернатор не имеет права решать подобные вопросы без учеты мнения петербуржцев. «Когда губернатор Полтавченко внезапно заявляет, что судьба Исаакиевского собора окончательна решена, возникает резонный вопрос, а кто решал? Ведь решать это только нам с вами - петербуржцам», - заявил Горожанко.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, в свою очередь, назвал призывы отказать в передаче Исаакиевского собора церкви «провокационными заявлениями». По словам спикера ЗакСа, передача собора – «это исполнение не только пожеланий сотен тысяч верующих, но и положений федерального закона».

Московская патриархия рассчитывает, что пользование Исаакиевского собора Русской православной церковью будет осуществляться за счет субсидий. По мнению главы юридической службы Московской патриархии игумении Ксении (Чернеги), городские субсидии должны быть задействованы, так как собор является объектом ЮНЕСКО.

Второй по значимости темой дня стало открытие обновленной перехватывающей парковки около станции метро «Площадь Александра Невского». Стоянка у дома № 30 по Синопской набережной была закрыта на реконструкцию.

В рамках работ на парковке были установлены система видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты парковки, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло, на котором в режиме реального времени отображается количество свободных мест на автостоянке.

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стали туристические рекорды Петербурга в 2016 году. В прошлом году город на Неве посетили 6,9 млн туристов, это на 400 тыс. больше, чем годом ранее.

В новогодние праздники в Северную столицу приехали около 390 тыс. человек, из них примерно 40 тыс. иностранных граждан. При этом загруженность городских отелей в период с 15 декабря 2016 года по 8 января 2017 года составила 60%.Чаще всего на праздники туристы останавливались в отелях пять звезд - их загруженность составила 60%, в отелях категории четыре звезды - 57%, три звезды - 48%.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Петербургский дневник», «Водитель Петербурга» и «Фонтанка.ру».

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