Смольный выделил участок земли для строительства уже готовой церкви

Смольный 10 января выделил участок земли для строительства уже готовой церкви. Речь идет о храме Покрова Божией Матери в Зеленогорске, возведенном и освещенном в октябре 2016 года.

Храм расположен на улице Мира, 6, на территории психо-неврологического интерната номер один. При этом, пишет "Фонтанка.ру", правительство Петербурга повторно предоставило 1,5 тыс. кв. метров на этом же месте, на возведение здания отведено 10 лет.

Здание было возведено по решению губернатора Георгия Полтавченко и при поддержке компании "ЦДС". Автор проекта храма - Андрей Анисимов, архитектор - Анна Меньшова.