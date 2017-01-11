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Здание Российской национальной библиотеки в Петербурге передадут РПЦ

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© Фото: novostiliteratury.ru

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РНБ - одна из крупнейших в мире библиотек, обладающих самым полным собранием изданий на русском языке.

Российская национальная библиотека (РНБ) в Петербурге передаст РПЦ одно из своих зданий на набережной Обводного канала к 1 сентября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора РНБ Александра Вислого.

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"Здание передается РПЦ. Конечно, это не такой острый вопрос как с Исаакием, потому что это здание раньше принадлежало церкви. Но там очень ценный фонд, там хранятся личные библиотеки. Есть распоряжение правительства: передать здание в течение пяти месяцев с момента ввода в эксплуатации второй очереди РНБ. Если строители сроки не срывают, то к 1 сентября мы должны здание передать", - сказал Вислый.

По его словам, распоряжение правительства о передаче здания по закону о возвращении церковного имущества было подписано в 2015 году. По контракту, работы по строительству второй очереди РНБ на Московском проспекте должны быть завершены 31 марта.

"31 марта мы должны получить здание. Но я не знаю ни одних строителей, кто бы уложился в срок. Будем надеяться", - сказал Вислый. Здание на Обводном канале, 11, было построено как библиотека Духовной академии в 1880-х годах. В настоящее время в нем хранятся фонды РНБ.

РНБ - одна из крупнейших в мире библиотек, обладающих самым полным собранием изданий на русском языке и другими уникальными коллекциями. Сейчас ее фонды насчитывают около 38 млн единиц хранения, в том числе и на электронных носителях. За 2016 год РНБ посетило более 800 тыс. читателей и около 10 млн удаленных пользователей, было выдано около 5,5 млн изданий и документов.

До конца 2017 года РПЦ также передадут Исаакиевский собор. Такое распоряжение поступило от губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Это решение вызвало негативные отзывы у горожан, на что в РПЦ попросили не строить баррикады и пытаться вновь устроить революцию.

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