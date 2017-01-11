В Петербурге возведут 16-этажный многофункциональный научный центр. Здание возведет Электронная компании «Элкус», оно будет расположено рядом с существующим корпусом компании на Благодатной улице, 10.

Сегодня Губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров посетили этот научно-производственный центр, сообщается на сайте Смольного.

Фирма имеет статус стратегического инвестора, новый центр планируют возвести в 2017-2019 годах. Площадь здания составит около 30 тыс. кв. метров.

Научный центр расположится рядом с учебной базой кафедры приборостроения ГУАП, включающий научно-исследовательские лаборатории, конгрессно-выставочный центр высоких технологий, филиал музея космонавтики, ресторан, кафе, спортзалы и встроенный паркинг.

Компания «Элкус» образована группой сотрудников ЛЭТИ в 1993 году и производит аэрокосмическую электронику, ракетную и авиационную автоматику и морскую технику. Годовой оборот предприятия составляет около 1,5 млрд рублей.

В результате строительства нового центра планируется увеличить количество рабочих мест с 200 до 500 и к 2018 году нарастить годовой оборот компании с 1,5 млрд рублей до 2,5 млрд рублей.