В Петербурге 10 января днем ожидается мокрый снег и сильный ветер. Температура воздуха - от минус одного до плюс одного градуса. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 6-11 м/с. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться", - говорится в сообщении ведомства.

Восход солнца в 09:53, закат в 16:20. После заката на улице станет еще теплее, чем днем, а ветер немного стихнет - до 5 м/с, к десяти вечера небо прояснится.