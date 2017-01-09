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Картина дня: «Зенит-арена», Альберт Чаркин и Исаакиевский собор

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© Фото: educationusa.state.gov

Темы дня

Сколько дополнительных денег выделили на достройку стадиона, в каком возрасте скончался известный петербургский скульптор, когда Полтавченко передаст собор РПЦ.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», в очередной раз стала «Зенит-арена», которую пытаются построить вот уже десять лет. Сегодня стало известно, что Смольный заключил еще один контракт с генподрядчиком, компанией «Метрострой», новый контракт на сумму 2 млрд рублей. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали журнал «Шум» (14:30), портал «Санкт-Петербург.ру» (14:55) и «Петербургский дневник» (15:40).

Согласно отсканированной копии документа, 1,34 млн рублей предназначены для строительно-монтажных работ, 504 млн рублей - для закупки оборудования, мебели и инвентаря, а 228 млн рублей уйдут на прочие расходы. Дата заключение контракта – 2229 декабря 2016 года.

Позднее Смольный официально прокомментировал данную информацию, заявив, что смета строительства стадиона не увеличилась. Средства на новый контракт с «Метростроем» стоимостью 2 млрд были учтены в бюджете весной 2016-го года.

Тогда стоимость строительства стадиона на Крестовском острове выросла на 4,3 млрд рублей. «Зенит-арена» строится с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, а сейчас общая стоимость строительства стадиона превышает 42 млрд рублей.

Второй по значимости темой дня стала смерть известного петербургского скульптора Альберта Чаркина, он скончался в возрасте 80 лет. Чаркин в 1966 году закончил институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Позднее он был председателем правления Санкт-Петербургского отделения Союза художников России и членом Президиума Российской академии художеств.

В 1997 году Чаркин стал народным художником РФ. С 2001 по 2010 год скульптор возглавлял Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Самые известные работы Чаркина - памятник Петру I на Московском вокзале, памятник Сергею Есенину в Таврическом саду, бюст Валерия Чкалова у станции метро «Чкаловская», а также памятник бравому солдату Швейку на Балканской площади.

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стало сообщение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. По данным «Фонтанки.ру», губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил до декабря 2017 года. При этом в Смольном считают, что такую сложную задачу возможно решить лишь к 2019 году.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Петербургский дневник», «Водитель Петербурга» и «Фонтанка.ру». 

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