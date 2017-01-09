«Ленэнерго» восстановило электроснабжение в Выборгском районе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авария произошла в 15:45, без света остались 850 жителей Осиновой Рощи. «С 18.03 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», - говорится в сообщении «Ленэнерго».

Отключение произошло из-за технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ. Специалисты «Ленэнерго» прибыли на место сразу после поступления сигнала об отключении и запитали большую часть потребителей.

В данный момент энергетики продолжают работать на месте – специальная комиссия устанавливает причины отключения кабельной линии, проводится осмотр электросетевого оборудования.