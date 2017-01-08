Крым начал получать газ по новому газопроводу с Кубани

По новому газопроводу из Краснодарского края в Крым в рамках пуско-наладочных работ начались поставки газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета по энергетике Госдумы, бывшего первого вице-премьера крымского правительства Михаила Шеремета.

«Газ в системе есть. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, «Стройгазмонтаж» введет газопровод в штатный режим работы», - заявил Шеремет.

Он добавил, что введенные ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях республики уже практически не применяются. «В системе газа достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить потребление нашего полуострова», - подчеркнул парламентарий.

В конце декабря старт подачи газа в Крым с территории материковой России дал президент Владимир Путин. «На базе поступающего в Крым газа будут построены в ближайшее время, в 2017-2018 годах, две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые с лихвой покроют все текущие потребности», - отметил глава государства.

В свою очередь, гендиректор предприятия «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов сказал, что основная цель трубопровода - подача топлива на строящиеся электростанции в Симферополе и Севастополе. Объем газа, который будет поставлен туда, - 1,6 млрд кубометров.

Общая протяженность газопровода составляет 359 километров, включая двухниточный переход через остров Тузла и Керченский пролив, а также отвод на Симферополь.