Ростехнадзор хочет запретить использование газа в жилых домах, пишет RT. Соответствующее письмо руководитель ведомства Алексей Алешин направил депутату Госдумы Валерию Рашкину.

«Для исключения взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям жилых зданий, предполагается принятие принципиального решения о запрете использования газа в многоквартирных жилых домах - как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых», - говорится в письме.

В качестве альтернативы Ростехнадзор предлагает установить в домах электробытовые приборы. Когда может быть принято данное решение и обсуждался ли вопрос с другими ведомствами, не сообщается.

Ранее Рашкин предлагал создать межведомственную комиссию по расследованию систематических взрывов газа в жилых домах. Также он выступал за то, чтобы жилые строения были оснащены датчиками загазованности.