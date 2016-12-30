Рособрнадзор запретил прием студентов в пять вузов по результатам проверок, проведенных с 23 по 29 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Права на набор учащихся лишились тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Институт управления (Архангельск), Педагогический институт Калининградской области, Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт (Петербург).

Кроме того, без аккредитации остался калужский филиал Института международного права и экономики имени Грибоедова. Курская академия государственной и муниципальной службы лишена аккредитации по ряду специальностей.

Запрет на прием обучающихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза. Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие его деятельности образовательным стандартам.

Тем не менее, при приостановлении аккредитации учебное заведение может продолжать вести образовательную деятельность, однако теряет право выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и предоставлять отсрочку от армии.