МЧС объявило в Петербурге штормовое предупреждение

Лучшее в Петербурге

Премия «Санкт-Петербург.ру»: что обсуждали петербуржцы в 2016 году

Самое громкое событие, самый большой неудачник, самое глубокое разочарование и другие символические премии от портала «Санкт-Петербург.ру».

Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.