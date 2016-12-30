МЧС объявило в Петербурге штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге. Сегодня днем в Северной столице порывы юго-западного ветра достигнут 12-16 м/с.
Спасатели призывают петербуржцев и гостей города быть осторожными и избегать неустойчивых конструкций и больших деревьев. Рекомендуется соблюдать элементарные правила безопасности.
Также синоптики обещали сегодня от двух до четырех градусов тепла и дождь. Атмосферное давление будет понижаться. Ветер немного стихнет лишь после заката (в 16:02) - до 6 м/с, а градусник термометра еще сильнее поднимется вверх.