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Новую развязку на ЗСД планируют построить в районе Белоострова

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© Фото: Instagram / @zsd_mss

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Она поможет быстрее попадать на Приморское шоссе для следования в Курортный район.

Новую развязку на ЗСД планируют построить в районе Белоострова - на пересечении ЗСД и Нового шоссе. Она поможет быстрее попадать на Приморское шоссе для следования в Курортный район.

Комитет по градостроительству и архитектуре подписал распоряжение о подготовке документации по планировке территории, на которой будет размещен новый линейный объект.

На подготовку документации по планировке территории Смольный отводит ровно год. Бумажный этап работы будет завершен до 30 декабря 2017 года. В задании в том числе указано, что должна быть определена зона строительства развязки, а также определены границы участков, предполагаемых к «изъятию для муниципальных нужд».

Ранее сообщалось, что концессионер ЗСД – «Магистраль Северной столицы» – представил Смольному проекты трех развязок: съезд с ЗСД на Васильевский в створе Шкиперского протока, съезд на Шуваловский проспект и на Новое шоссе в районе Белоострова.

Стоимость работ пока не уточняется, как и источник финансирования. Ранее глава «МСС» Алексей Бнатов сообщал, что компания готова инвестировать свои средства в строительство новых транспортных развязок с ЗСД.

Центральный участок ЗСД был открыт 2 декабря, на торжественной церемонии присутствовал президент России Владимир Путин. Водителям центральный участок был открыт для проезда 4 декабря.

С 4 декабря также изменились тарифы и правила проезда по Западному скоростному диаметру, подробнее читайте в большом материале «Санкт-Петербург.ру».

Движение по южному участку ЗСД было запущено в 2012 году, а по северному - в 2013 году. Теперь протяженность дороги превышает 46 км, это позволяет пересечь Петербург с севера на юг всего за 20 минут.

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