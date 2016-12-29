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Путин поручил ликвидировать Спецстрой до середины 2017 года

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© Фото: vladtime.ru

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Функции упраздненного Спецстроя переданы Минобороны, а основная часть сотрудников - в ведение Вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя). Ликвидация агентства должна завершиться к 1 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается в документе, это сделано для совершенствования системы государственного управления. Функции упраздненного Спецстроя переданы Минобороны России, а основная часть сотрудников - в ведение Вооруженных сил.

Ранее о планах упразднить Спецстрой рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Вместо Спецстроя будут созданы ФГУП, которые займутся только строительством спецобъектов Минобороны, пояснил министр.

Также о том, что Спецстрой может быть расформирован, в конце ноября писал «Коммерсантъ». По информации издания, поводом для этого решения стали претензии к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения обязательств его подрядчиками со стороны как властей, так и заказчиков.

В течение 2014-2016 годов в системе Спецстроя прошел ряд арестов по громким уголовным делам, связанным с хищениями (в том числе при строительстве космодрома Восточный). Под следствием находятся, в частности, начальник одного из управлений ведомства Александр Шашкин, а также бывший глава ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман.

Во второй половине 2016 года были арестованы два заместителя директора Спецстроя - Александр Загорулько и Александр Буряков. Они проходят по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Происходящее привело к началу масштабной проверки ведомства, о которой объявили в октябре 2016 года.

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