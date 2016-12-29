Петербург после новогодней ночи будут чистить 500 дворников и 130 машин спецтехники. В комитете по благоустройству пообещали, что все последствия гуляний сметут уже к девяти утра 1 января. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

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Для уборки Северной столицы дорожники сформировали дополнительные бригады. По данным комитета, только на Дворцовой площади, Невском проспекте и стрелке Васильевского острова работать будут больше 150 человек и 130 машин.

Часть дворников начнут уборку уже в семь-восемь вечера 31 декабря. Кроме того, в местах массовых гуляний в новогоднюю ночь поставят дополнительные урны для мусора.

Синоптики обещают, что Новый год Петербург встретит "с плюсом", но на случай погодных сюрпризов будут дежурить десять аварийных бригад. В новогодние праздники все подведомственные комитету предприятия и организации будут работать круглосуточно.

Усиленный режим работы дорожников сохранится до конца новогодних и рождественских каникул. В комитете работает круглосуточный телефон горячей линии по вопросам уборки дорог и улиц 576-14-83. Также можно звонить в дежурную службу комитета по номеру 314-60-13.