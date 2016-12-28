Петербуржцев просят закупаться жетонами метро до Нового года

Петербуржцев просят закупаться жетонами метро и пополнить БСК до Нового года. В подземке предупреждают о традиционных очередях в первые рабочие дни года. Об этом сообщается на официальном сайте ГУП «Петербургский метрополитен». Предупреждение также будет продублировано для пассажиров по громкой связи на эскалаторах

«Горожане забывают заранее пополнить свои карточки и купить жетоны, поэтому в первый рабочий день после Нового года у касс выстраиваются очереди, которые иногда заканчиваются уже на улице. Поэтому мы обращаемся к петербуржцам с такой просьбой», – объяснили в метрополитене.

В пресс-службе также отметили, что грядущее подорожание жетонов пока не вызвало ажиотаж среди пассажиров. «Сейчас кассы работают в обычном режиме. Видимо, горожане поняли, что выгоднее пользоваться БСК. Поэтому жетоны сейчас никто не скупает, никакого ажиотажа нет», – добавили в подземке.

С 1 января 2017 года жетон метро подорожает на 10 рублей - его стоимость составит 45 рублей. Смольный уже утвердил тарифы на проезд в метро в 2017 году, их полный перечень, включая проездные билеты, можно посмотреть по этой ссылке.