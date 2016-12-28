УФАС: Петербургские компании сговорились при торгах на закупки Минобороны

Четыре петербургские компании подозреваются в сговоре при торгах на закупки Минобороны. УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении «ТД СпецТехМаш», «ТД Стиллаг», «ТД Стиллаг» и «ПрофБизнес».

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«В действиях компаний усматриваются признаки картельного сговора, запрещенного ст. 11 Закона о защите конкуренции. Были выявлены признаки сговоров при проведении торгов на право заключения госконтрактов на поставку технологического оборудования», - говорится в сообщении ведомства.

По данным УФАС, всего было заключено 11 контрактов на общую сумму 2,2 млрд рублей. Все аукционы прошли при минимальном снижении начальной цены контракта. В ходе проверки петербургское УФАС установило взаимосвязи между учредителями и генеральными директорами указанных компаний.

«Организации участвовали в торгах с одного ip-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. Также установлено, что общества совместно реализовывали обязательства по заключенным контрактам», - отметили в УФАС.

Первое заседание комиссии по рассмотрению антимонопольного дела состоится в январе 2017 года.