"Литературный поезд" вышел на "красную" линию петербургского метро (ФОТО)

Сегодня утром, 28 декабря, "Литературный поезд" вышел на "красную" линию петербургского метро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

"Первыми посетителями музея на колесах перед выходом на линии стали сотрудники депо. Только сегодня прямо в вагоне можно услышать стихи поэтов, которым посвящены оформленные вагоны", - отметили в подземке.

Фото: vk.com/balakshin81

Всего в составе восемь вагонов, изнутри они оформлены отрывками из произведений Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Николая Чернышевского, поэтов Серебряного века.

Поезд относится к проекту 81-722/723/724 ("Юбилейный"). Составы производятся мытищинским "Метровагонмашем" для петербургской подземки. Всего до 2025 года метро планирует получить 25 таких составов.

Фото: vk.com/balakshin81