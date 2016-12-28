Ростехнадзор принял вибрирующее выкатное поле «Зенит-арены»

Ростехнадзор закрыл глаза на претензии ФИФА и принял вибрирующее выкатное поле «Зенит-арены». Об этом сообщает ИА «Народные новости» со ссылкой на свои источники.

«Несмотря на то, что представители ФИФА высказывали свое недовольство повышенной вибрацией поля, ни в одном из документов такой показатель указан не был», - пишет издание.

По словам источника, в ближайшее время Ростехнадзор должен выдать итоговое заключение по соответствию стадиона на Крестовском острове.

Смольный продлили контракт с генподрядчиком, компанией «Метрострой», до 31 марта 2017 года. Генподрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей при общей сумме контракта 5,3 млрд рублей. За это время компания должна провести пуско-наладку оборудования и устранить оставшиеся дефекты, в том числе - ликвидировать вибрацию поля.

При этом в Смольном утверждают, что не переносили сроки достройки «Зенит-арены», а только лишь перенесли на три месяца сроки проверки исполнительной документации.

Стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году, с тех пор его цена выросла с 6,7 до 42 млрд рублей. В понедельник, 26 декаюря, когда стадион должен был быть сдан в эксплуатацию, Ростехнадзор отказал «Зенит-арене» в выдаче заключения о соответствии.