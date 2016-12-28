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Россияне назвали главные проблемы страны в 2016 году

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© Фото: news.mnogonado.net

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По данным опроса, людей стали больше интересовать домашние дела, чем внешняя политика.

Россияне назвали главные проблемы страны в 2016 году. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше всего россиян беспокоят низкие зарплаты и уровень жизни, а также безработица, пишут «Известия».

При этом рост цен в уходящем году стал затрагивать в меньшей степени. Также россиян перестала волновать внешняя политика, хотя в прошлые годы она входила в топ-3 обсуждаемых тем. В числе ключевых проблемных тем - качество медицинских услуг и здравоохранения в целом.

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«Половина всех жалоб на медицину связана со снижением ее доступности: коммерциализация многих услуг, высокие цены на лекарства, нехватка специалистов на местах. Треть жалоб - это недовольство качеством лечения: низкая оценка профессионализма врачей, их отношения к пациентам», - считает руководитель исследовательских проектов ВЦИОМа Юлия Баскакова.

15% (против 12% на начало года) стали отмечать, что в России весьма остро стоит проблема с трудоустройством. При этом рост цен и инфляция стали меньше беспокоить россиян - 13% вместо 20%. Каждый десятый в числе проблемных тем называет образование (11%), также отмечают социальную политику (9%), низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%), высокие цены на ЖКХ (7%).

«Среди проблем в сфере образования чаще всего говорят о снижении его доступности: высокие цены на учебники, питание в школах, необходимость посещения платных занятий для того, чтобы подготовить ребенка к экзаменам или поступлению в вуз. Несколько реже звучит тема ЕГЭ, но много жалоб поступает на качество обучения - родители перестают ориентироваться в меняющихся стандартах», - отметила Юлия Баскакова.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов полагает, что внешнеполитические темы продолжат привлекать внимание россиян, но в меру. «Баланс был слишком смещен в сторону внешних проблем, в последнее время это стало компенсироваться. Сейчас у людей есть запрос на то, чтобы заняться домашними делами», - рассказал политолог.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также считает, что россияне стали в большей степени ориентироваться на внутреннюю повестку, а также на проблемы, с которыми непосредственно сталкиваются в реальной жизни.

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