Минкульт хочет ввести штрафы за скачивание пиратских фильмов и музыки

Министерство культуры России хочет ввести штрафы за скачивание пиратских фильмов и музыки. Об этом сообщает RNS со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского.

«Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства, соответствующие предложения мы разрабатываем с депутатами Государственной думы. Это обсуждалось на встрече у вице-спикера Госдумы Петра Толстого на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ на прошлой неделе», - рассказал министр.

Он добавил, что министерство предлагает комплекс мер по ужесточению антипиратского законодательства. «Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер», - уточнил Мединский.

По мнению министра, в России необходимо ужесточение антипиратского законодательства. «Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб», - резюмировал Мединский.