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Смольный: Перенесены сроки проверки документации, а не достройки «Зенит-арены»

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© Фото: Instagram / @zenit851

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Полтавченко рассказал, что первые десять лет стадион на Крестовском острове будет убыточным.

В комитете по строительству утверждают, что не переносили сроки достройки «Зенит-арены», а только лишь перенесли на три месяца сроки проверки исполнительной документации.

Ранее сообщалось, что Смольный продлили контракт с генподрядчиком, компанией «Метрострой», до 31 марта 2017 года. Генподрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей при общей сумме контракта 5,3 млрд рублей. За это время компания должна провести пуско-наладку оборудования и устранить оставшиеся дефекты, в том числе - ликвидировать вибрацию поля.

При этом в правительстве Петербурга заверяют, что на 26 декабря все основные строительные работы на арене завершены. «С учетом сжатых сроков завершения строительно-монтажных работ, а также значительным объемом исполнительной и технической документации по выполненным работам, продлены сроки проверки исполнительной документации», - говорится в сообщении комитета.

Также стало известно, что губернатор Георгий Полтавченко ответил на запрос депутата Бориса Вишневского о будущем стадиона на Крестовском острове. Об этом сообщил сам Вишневский на странице в Facebook.

Парламентарий интересовался меморандумом, который утвердили на правительстве города 5 декабря. Согласно этому документу, стадион на Крестовском острове, строительство которого обошлось городской казне почти в 40 млрд рублей, на 49 лет и почти бесплатно отдадут футбольному клубу «Зенит».

По словам Полтавченко, положения меморандума носит декларативный характер. «Конкретные условия концессионного соглашения будут рассматриваться правительством в случае поступления от акционерного общества «Футбольный клуб Зенит» предложения о заключении концессионного соглашения», – отметил он в ответе депутату.

При этом губернатор добавил, что соглашение закрепило за клубом обязательство потратить на оборудование стадиона до 500 млн рублей, а также поддерживать его состояние. Это, по данным Смольного, сэкономит для городского бюджета от 700 млн до 1 млрд рублей. Тем более, по словам градоначальника, для обслуживания столь сложного спортивного объекта нужен опыт и соответствующий персонал.

«Общемировая практика эксплуатации подобных объектов показывает, что в первые 8-10 лет после начала их использования объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными», – подчеркивает губернатор.

По словам Вишневского, он недоволен таким ответом. «Значит ли это, что город не умеет управлять собственным имуществом, и готов его отдавать за рубль, тратя 40 млрд рублей на создание этого имущества? Смольный готов так поступать и с другим имуществом? На вопрос о том, рассматривались ли более выгодные для Петербурга условия передачи стадиона в эксплуатацию, ответа вообще нет. Буду предлагать Законодательному собранию признать неудовлетворительным ответ губернатора и направлять повторный запрос», – написал депутат.

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