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NYT: В России признали существование допинговой системы в спорте

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© Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

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При этом российские чиновники утверждают, что это был «институциональный сговор», а высшее руководство страны о нем не знало.

Исполняющая обязанности директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович назвала «институциональным сговором» систему массового употребления допинга российскими спортсменами. Об этом она заявила в интервью The New York Times.

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Анцелиович добавила, что высшее руководство страны не участвовало в организации этой системы. NYT пишет, что другие неназванные чиновники также больше не отрицают существование допинговой схемы, но уверяют, что государство никак ее не поддерживало.

Председатель комиссии Олимпийского комитета России по борьбе с допингом Виталий Смирнов в беседе с изданием заявил, что «мы совершили много ошибок». Он подчеркнул, что нужно выяснить причины, по которым спортсмены принимали допинг или соглашались это делать, когда им предлагали.

Смирнов также напомнил о данных, опубликованных хакерами Fancy Bear (их связывают с Россией) после взлома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Из документов следует, что спортсменам из западных стран давали разрешение на прием запрещенных препаратов.

ВАДА открыло расследование против российских спортсменов после заявлений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о существовании системы массового приема запрещенных препаратов и сокрытия положительных допинг-проб.

Проверив слова Родченкова, специальная комиссия Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях. Из него следует, что более тысячи российских спортсменов были так или иначе причастны к системе употребления допингов. Речь идет в том числе о призерах Олимпиады в Сочи в 2014 году.

В России отрицают существование централизованной системы употребления допингом при поддержке государства. При этом после публикаций ВАДА были уволены двое чиновников Минспорта, а главу ведомства Виталия Мутко перевели на должность вице-премьера.

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