В Петербурге 28 декабря днем ожидается снегопад и метель. Температура воздуха - от одного до трех градусов мороза. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Днем местами небольшой снег, слабая метель. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с. На дорогах гололедица.", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет интенсивно повышаться. Восход солнца в 10:01, закат в 16:00. После заката ветер немного стихнет - до 3 м/с.

Ранее главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, какая погода ждет Петербург на новогодние праздники и после них.