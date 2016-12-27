На борту МКС попробуют создать искусственную жизнь. «Роскосмос» готовит эксперимент по самосборке живых тканей и органов, эксперимент получил шифр «Магнитный 3D-биопринтер». Об этом особщает газета «Известия».

«В настоящее время разработан проект технического задания на космический эксперимент «Исследование возможности трехмерной биофабрикации тканевых конструкций, осуществляемой методом программируемой самосборки живых тканей и органов в условиях микрогравитации посредством магнитного поля» и получено положительное заключение о технической реализуемости от ПАО «РКК «Энергия». Следующий этап предусматривает разработку и согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру, которая будет использована для проведения эксперимента», - рассказал Валентин Уваров, директор департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

Предполагаемую дату эксперимента в ОРКК не называют. Заместитель директора ИМБП, член-корреспондент РАН Людмила Буравкова отметила, что планируемый эксперимент имеет высокую научную значимость «для понимания вклада гравитационного фактора в морфогенез тканей и его перспективность при разработке новых направлений медико-биологического обеспечения пилотируемых полетов в дальний космос».