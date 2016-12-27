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Картина дня: «черные ящики» Ту-145, «Зенит-арена» и ремонт Каменного моста

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© Фото: businessnow.ro

Темы дня

Что показала расшифровка бортовых самописцев рухнувшего самолета, что еще предстоит достроить на стадионе до конца марта, во сколько обойдется ремонт моста.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали обнаруженные в Черном море «черные ящики» рухнувшего самолета Минобороны РФ Ту-145 и их расшифровка. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Телеграф» (07:50), «Агентство бизнес новостей» (07:50) и «Петербургский дневник» (07:55).

Сегодня утром, 27 декабря, стало известно об обнаружении одного из трех «черных ящиков» Ту-154; он был доставлен в подмосковный НИИ ВКС для расшифровки. Позднее, вечером, также нашли еще два «черных ящика», они также находятся в удовлетворительном состоянии и поддадутся расшифровке.

По данным «Интерфакса», специалисты центра ВВС Минобороны уже провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154. По словам собеседника агентства, анализ «черного ящика» подтверждает версию об ошибке пилотирования. Никаких подробностей источник не сообщил.

Одновременно источник агентства в оперативном штабе на месте катастрофы сообщил, что причиной крушения стала нештатная работа закрылков, которая привела к потере подъемной силы и «сваливанию» самолета. По какой причине закрылки могли сработать нештатно, источник агентства не сообщил. Официального подтверждения данной информации От Минобороны или Следственного комитета пока нет.

Второй по значимости темой дня стала «Зенит-арена», ее так и не смогли достроить к 26 декабря, как обещали. Смольный продлили контракт с генподрядчиком, компанией «Метрострой», до 31 марта 2017 года. Генподрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей при общей сумме контракта 5,3 млрд рублей.

При этом правительство Петербурга заключило с «Метростроем» еще один контракт на достройку стадиона, в рамках которого за дополнительные 950 млн рублей на стадионе установят системы безопасности и контроля доступа, проложат сети и отладят электронные приборы. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пообещал наказать всех, кто пытался «нагреть руки» на строительстве «Зенит-арены».

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стал предстоящий ремонт Каменного моста. На сайте госзакупок во вторник, 27 декабря, размещена документация на проведение конкурса на ремонт. Цена контракта – 60 млн рублей.

Заявки принимаются до 17 января 2017 года. Победителю придется отремонтировать мост через канал Грибоедова менее чем за год – до 30 ноября 2017 года. Заказчик – комитет по государственному заказу.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Фонтанка.ру», «Петербургский дневник» и «Деловой Петербург».

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