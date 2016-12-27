Картина дня: «черные ящики» Ту-145, «Зенит-арена» и ремонт Каменного моста

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали обнаруженные в Черном море «черные ящики» рухнувшего самолета Минобороны РФ Ту-145 и их расшифровка. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Телеграф» (07:50), «Агентство бизнес новостей» (07:50) и «Петербургский дневник» (07:55).

Сегодня утром, 27 декабря, стало известно об обнаружении одного из трех «черных ящиков» Ту-154; он был доставлен в подмосковный НИИ ВКС для расшифровки. Позднее, вечером, также нашли еще два «черных ящика», они также находятся в удовлетворительном состоянии и поддадутся расшифровке.

По данным «Интерфакса», специалисты центра ВВС Минобороны уже провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154. По словам собеседника агентства, анализ «черного ящика» подтверждает версию об ошибке пилотирования. Никаких подробностей источник не сообщил.

Одновременно источник агентства в оперативном штабе на месте катастрофы сообщил, что причиной крушения стала нештатная работа закрылков, которая привела к потере подъемной силы и «сваливанию» самолета. По какой причине закрылки могли сработать нештатно, источник агентства не сообщил. Официального подтверждения данной информации От Минобороны или Следственного комитета пока нет.

Второй по значимости темой дня стала «Зенит-арена», ее так и не смогли достроить к 26 декабря, как обещали. Смольный продлили контракт с генподрядчиком, компанией «Метрострой», до 31 марта 2017 года. Генподрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей при общей сумме контракта 5,3 млрд рублей.

При этом правительство Петербурга заключило с «Метростроем» еще один контракт на достройку стадиона, в рамках которого за дополнительные 950 млн рублей на стадионе установят системы безопасности и контроля доступа, проложат сети и отладят электронные приборы. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пообещал наказать всех, кто пытался «нагреть руки» на строительстве «Зенит-арены».

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стал предстоящий ремонт Каменного моста. На сайте госзакупок во вторник, 27 декабря, размещена документация на проведение конкурса на ремонт. Цена контракта – 60 млн рублей.

Заявки принимаются до 17 января 2017 года. Победителю придется отремонтировать мост через канал Грибоедова менее чем за год – до 30 ноября 2017 года. Заказчик – комитет по государственному заказу.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Фонтанка.ру», «Петербургский дневник» и «Деловой Петербург».