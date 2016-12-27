В распоряжении СК оказалась видеозапись падения Ту-154

Следователи по делу о крушении самолета Ту-154 в Черном море нашли очевидца катастрофы, который снял на видео «взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море». Об этом сообщает Следственный комитет.

Читать также:

Крушение Ту-154 в Черном море: главное об авиакатастрофе

При каких обстоятельствах этот человек сделал запись, не уточняется. Из сообщения СК следует, что были найдены и допрошены несколько «новых очевидцев авиакатастрофы».

«Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами», - рассказали в СК.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. Среди погибших российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Сегодня утром, 27 декабря, стало известно об обнаружении одного из трех «черных ящиков» Ту-154; он был доставлен в подмосковный НИИ ВКС для расшифровки. Позднее, вечером, также нашли еще два «черных ящика».