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За 2016 год в Петербурге ввели в эксплуатацию более 150 новых дорог

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© Фото: dobriiden.ru

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Их общая длина составляет около 80 тыс. метров, а площадь превышает 1,7 млн квадратов.

В 2016 году Комитетом по благоустройству приняты на содержание 135 магистралей и 16 участков новых дорог. Их общая длина составляет около 80 тыс. метров, а площадь превышает 1,7 млн квадратов.

В активно застраиваемом Выборгском районе в ведение комитета по благоустройству перешли ул. Михаила Дудина от пр. Энгельса до Заречной ул., ул. Федора Абрамова от ул. Михаила Дудина до ул. Николая Рубцова, ул. Валерия Гаврилина от Заречной ул. до ул. Николая Рубцова, участок Заречной ул. от ул. Михаила Дудина до ул. Валерия Гаврилина и ул. Николая Рубцова от ул. Федора Абрамова до ул. Валерия Гаврилина и подъездная дорога к промышленной зоне «Каменка».

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В соседнем Приморском районе переданы на содержание участок Яхтенной ул. от Мебельной ул. до Богатырского пр., участок Туполевской ул. от пр. Сизова до Байконурской ул., а также подъездные дороги к заводу «Климов».

В Красносельском районе построены новые дороги: Балтийский бульвар от ул. Маршала Казакова до ул. Маршала Захарова) и пр. Патриотов (от ул. Маршала Казакова до ул. Маршала Захарова). В зону ответственности комитета перешли также участок ул. Маршала Казакова (пр. Героев до Балтийского бульв.), часть ул. Маршала Захарова (пр. Героев до Балтийского бульв,), часть Ленинского пр. (пр. Героев до Балтийского бульв,) и участок пр. Героев (от моста Ахмата Кадырова до ул. Адмирала Черокова).

На юге Северной столицы комитет теперь содержит и убирает участки Витебского пр. (от соединительной линии ж.д до Московского шоссе и от КАД в пос. Шушары до Петербургского шоссе), Рейсовой ул., Приневской ул., М. Каштановой аллеи (от Будапештской ул. до Загребского бульв.), Пловдивской ул. (от Будапештской ул. до Загребского бульвара), Автозаводский проезд, участок ул. Ленина (от Автозаводского проезда до Автозаводской ул.), а также некоторые проезды без названий в Шушарах и Пушкине.

Большое количество улиц, проездов без названий, подъездных дорог, боковых проездов были приняты на содержание и уборку также и в других районах города. Всего на сегодняшний день дорожные предприятия обслуживают 2,5 тыс. дорог общей протяженностью 2793 км. «Общая протяженность дорог, находящихся в ведении комитета по благоустройству, сопоставима с расстоянием от Петербурга до Норильска, Дербента или Милана», - отметили в пресс-службе комитета.

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