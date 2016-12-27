  • 27 Декабрь 2016
USD 28.12.2016 60.8587 -0.0497
USD ММВБ 15:17 62.04270  
EUR 28.12.2016 63.5730 -0.1555
EUR ММВБ 15:17 64.7610  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Оркестр Мариинки исполнит Реквием Верди в память о погибших Ту-154

Автор:


© Фото: Нина Зотина / РИА «Новости»

Темы дня

Реквием прозвучит в Концертном зале им. Чайковского в Москве.

В Москве 29 декабря прозвучит Реквием Джузеппе Верди в исполнении хора и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева: концерт будет посвящен памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем, сообщили в пресс-службе театра.

Читать также:

Крушение Ту-154 в Черном море: главное об авиакатастрофе

Погибшие в авиакатастрофе – главный военный дирижер Валерий Хилилов, артисты ансамбля им. Александрова, начальник департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и советник Департамента Оксана Бадрутдинова – это коллеги и друзья, с которыми на протяжении многих лет были связаны творческие проекты Валерия Гергиева и Мариинского театра, в том числе и ежегодный Московский Пасхальный фестиваль.

Реквием прозвучит в Концертном зале им. Чайковского. Солисты – Татьяна Сержан, Юлия Маточкина, Нажмиддин Мавлянов, Ильдар Абдразаков, также в исполнении участвуют хор Академии хорового искусства им. Попова и Государственный областной хор им. Кожевникова.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. Среди погибших российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Сегодня, 27 декабря, на месте крушения Ту-154 обнаружили "черный ящик". Его нашли водолазы в ходе поисковых работ под кабиной самолета. В ближайшее время бортовой самописец доставят на самолете из Сочи в Москву, где расшифровывать данные будут специалисты Министерства обороны РФ.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Кто быстрее - хаски или лайки: где вблизи Петербурга покататься на собачьих упряжках

    Очаровательные «мишки» самоеды, всеми любимые красавцы хаски, якутские лайки - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где пообщаться с добрейшими животными, получить восторг от скорости, а также сделать яркие фотографии.

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

    Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.12.16
    Голова гигантской щуки «Царской» выставлена в ресторане
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь
    23.12.16
    МФО Ферратум запустило акцию к Новому году
    23.12.16
    Самые необычные пари в истории

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой