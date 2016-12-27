Оркестр Мариинки исполнит Реквием Верди в память о погибших Ту-154

В Москве 29 декабря прозвучит Реквием Джузеппе Верди в исполнении хора и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева: концерт будет посвящен памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем, сообщили в пресс-службе театра.

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Погибшие в авиакатастрофе – главный военный дирижер Валерий Хилилов, артисты ансамбля им. Александрова, начальник департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и советник Департамента Оксана Бадрутдинова – это коллеги и друзья, с которыми на протяжении многих лет были связаны творческие проекты Валерия Гергиева и Мариинского театра, в том числе и ежегодный Московский Пасхальный фестиваль.

Реквием прозвучит в Концертном зале им. Чайковского. Солисты – Татьяна Сержан, Юлия Маточкина, Нажмиддин Мавлянов, Ильдар Абдразаков, также в исполнении участвуют хор Академии хорового искусства им. Попова и Государственный областной хор им. Кожевникова.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. Среди погибших российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Сегодня, 27 декабря, на месте крушения Ту-154 обнаружили "черный ящик". Его нашли водолазы в ходе поисковых работ под кабиной самолета. В ближайшее время бортовой самописец доставят на самолете из Сочи в Москву, где расшифровывать данные будут специалисты Министерства обороны РФ.