Минобороны: Информация о жилетах на погибших Ту-154 - слухи и постыдные инсинуации

Минобороны опровергло информацию анонимных источников о том, что на погибших в катастрофе Ту-154 были надеты спасательные жилеты. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве эту информацию назвали слухами и постыдными инсинуациями, заявив, что она не соответствует действительности. Представители Минобороны подчеркнули, что с начала операции предоставляют полную и объективную информацию о ходе поисковой операции.

На месте трагедии работают 45 судов, пять вертолетов и беспилотники. В данный момент операции задействованы уже более 3,5 тыс. человек. По информации Минобороны, обнаружены 11 тел и 154 фрагмента. Их доставляют в Москву для генетической экспертизы.

Ранее сообщалось, что водолазы обнаружили в Черном море крупные обломки рухнувшего самолета Минобороны РФ. Предположительно, найдены четыре фрагмента самолета, один из них длиной около четырех метров.

Ту-154 с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. Среди погибших российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов. Понедельник 26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура.