ФСБ: На борту разбившегося Ту-154 нет признаков теракта или диверсии

Федеральная служба безопасности не выявила признаков теракта или диверсии на борту Ту-154, разбившегося в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Среди основных версий рассматриваются: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.

В ведомстве также добавили, что Ту-154 не перевозил грузов военного или двойного назначения, а также пиротехнических средств.

Сообщается, что были найдены очевидцы падения лайнера, а также изъята запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы. Что именно запечатлено на записи, в ФСБ не уточнили.

Во время дозаправки в Адлере, добавили в ведомстве, самолет охранялся сотрудниками погранслужбы и военнослужащими Минобороны.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. Среди погибших российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Понедельник 26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура. В Казанском кафедральном соборе прошла литургия, за которой последовала панихида в память о погибших пассажирах Ту-154.

Сегодня утром в Москву доставили десять тел погибших, их поиск в Черном море продолжается, в ней задействованы 3 тыс. человек.