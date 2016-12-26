Роспотребнадзор приостановил продажу спиртосодержащей продукции

Роспотребнадзор с 26 декабря приостановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения. Текст соответствующего постановления размещен на официальном сайте ведомства.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции.

Розничная торговля приостановлена для всего, кроме парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей, уточнили в ведомстве. Указанное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приостановить продажу поручил главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Такие меры принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.

С 17 по 23 декабря более 120 жителей области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник", 75 человек скончались. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.

Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.