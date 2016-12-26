Очевидцы: КАД перекрыли из-за выезда Путина в Москву

КАД перекрыта с 11 часов из-за выезда президента России Владимира Путина в Москву. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, кольцевая автодорога перекрыта в районе съезда на Таллинское шоссе. Кроме того, перекрыт и участок ЗСД в районе Благодатной улицы, район оцеплен сотрудниками полиции.

Усиленные меры безопасности связывают с отъездом Владимира Путина из Петербурга, президент вылетит из аэропорта Пулково. Путин с 25 декабря находился с рабочим визитом в Северной столице, он встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"