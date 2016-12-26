На «Зенит-арене» протестировали разноцветную подсветку‍ (ВИДЕО)

На «Зенит-арене» опробовали цветную подсветку. Тестирование иллюминации состоялось вечером в воскресенье, 25 декабря, и прошло успешно.

Стадион на Крестовском острове теперь подсвечивается красным, синим, зеленым, фиолетовым и другими цветами. Подсветка динамическая и медленно меняет цвет стен арены.

Видео: Vitali D

«Зенит-арену» строят уже девять лет, последняя назначенная дата сдачи стадиона - сегодняшняя, 26 декабря, однако сдача вновь не состоится. При этом после сдачи стадион все так же будут доделывать – например, это касается современного выкатного поля, при тестировании которого комиссия ФИФА заметила вибарции, их срочно будут устранять, либо придется вообще отказаться от такого поля.

В начале следующего года на площадке также продолжатся пусконаладочные работы, будут устанавливаться системы безопасности и контроля и оборудование для болельщиков. Подробнее о том, что сейчас происходит на стадионе можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».

Видео: Instagram / @kors_dp