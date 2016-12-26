Станцию метро «Автово» открыли после проверки сумки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Станция была закрыта на вход и выход с 10:48 до 11:04, поезда следовали мимо нее без остановки.

Кинологи проверили бесхозную сумку, обнаруженную в вестибюле около банкоматов, ничего опасного не обнаружено.