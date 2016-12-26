МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге. Начиная с 11-14 часов в Северной столице ветер западных направлений будет дуть со скоростью 17-19 м/с, что практически граничит со штормом.

Спасатели призывают петербуржцев и гостей города быть осторожными и избегать неустойчивых конструкций и больших деревьев. Рекомендуется соблюдать элементарные правила безопасности.

Также синоптики обещали сегодня, 26 декабря, от трех до пяти градусов тепла, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Атмосферное давление будет понижаться. Ветер немного стихнет лишь после заката - до 5 м/с.