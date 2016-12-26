В Петербурге увековечат память Доктора Лизы, погибшей в результате крушения Ту-154. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Фотография Елизаветы Петровны появится в музее Новороссии сегодня, 26 декабря, в течение дня. Рамку с черной ленточкой установят на «Стене памяти».

«Смерть Доктора Лизы повергла нас в шок. Господь забирает лучших из лучших», – цитирует «КП» директора музея Новороссии Германа Владимирова.

По его мнению, Елизавета Глинка – один из символов благотворительного движения, помогающего детям, пострадавшим от боевых действий.

«То, что она делала, называется «титанической работой». Недавно она получила награду из рук президента РФ. Думаю, одно это говорит о том, что Елизавета Петровна была феноменальным человеком», - отметил Герман Владимиров.

Государственную премию Доктору Лизе присудили «за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности». Музей Новороссии находится по адресу: улица Декабристов, 57.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. На сайте Минобороны РФ опубликован полный список погибших, среди них российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон: 8-800-100-1886. Понедельник 26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура. Сегодня утром в Москву доставили десять тел погибших, их поиск в Черном море продолжается.