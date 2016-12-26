В Петербурге 26 декабря днем будет дождь и сильный ветер. Температура воздуха - от трех до пяти градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Ночью небольшие осадки в виде дождя. Ветер юго-западный 15-17 м/с. Атмосферное давление будет понижаться", - говорится в сообщении ведомства.

Восход солнца будет в 10:01, закат - в 15:58. После заката ветер немного стихнет - до 5 м/с.

Ранее главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, какая погода ждет Петербург на новогодние праздники и после них.