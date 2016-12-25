Световое 3D-шоу на Дворцовой отменено из-за траура по погибшим Ту-154

Световое 3D-шоу на Дворцовой площади, намеченное на 26 декабря, отменено из-за траура по погибшим Ту-154. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

«В связи с объявлением 26 декабря 2016 года днем общенационального траура в России губернатором Петербурга принято решение об отмене намеченного на завтра светового шоу на Дворцовой площади. Также правительство Петербурга просит все городские СМИ воздержаться от увеселительных программ», - говорится в сообщении.

Кроме того, Полтавченко обратился к руководству СМИ с просьбой воздержаться в понедельник от показа увеселительных и предновогодних программ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что Владимир Путин отменил свое участие в световом шоу. По словам официального представителя Кремля, 26 декабря объявлен днем траура, будет подготовлен указ с рекомендацией не устраивать развлекательных мероприятий.

Согласно программе, завтра Путин и президенты стран, входящих в ОДКБ, должны были присутствовать на музыкально-световом представлении в центре Северной столицы.

«Первый канал» уже изменил сетку вещания на сегодняшний вечер, 25 декабря: канал не выпустит в эфир шоу «Точь-в-точь», финал игры «Что? Где? Когда?», намеченный на 22:30 в воскресенье, и проморолики новогодних проектов.

Также в связи с катастрофой Ту-154 «Первый канал» перенес с 26 на 27 декабря премьеру фильма «Викинг» в России. В прокат фильм, как и планировалось, выйдет 29 декабря.

Об отказе от ряда развлекательных трансляций сообщили также телеканалы Рен-ТВ и НТВ. Портал «Санкт-Петербург.ру» также присоединяется к общенациональному трауру и воздержится от новогодних и развлекательных текстов.

В ночь на 25 декабря потерпел крушение Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту. Лайнер упал в Черное море через несколько минут после взлета из аэропорта в Сочи. На борту Ту-154 находились российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

На сайте Минобороны РФ опубликован полный список погибших. В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон: 8-800-100-1886. Основная версия катастрофы - техническая неисправность, в СК и Минобороны считают, что теракт маловероятен.

Соболезнования в связи со случившимся уже выразили президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров и другие. Матч КХЛ между «Нефтехимиком» и СКА начался в 17 часов с минуты молчания в память о жертвах трагедии. Понедельник 26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура. По последним данным, нашли уже 12 тел погибших.