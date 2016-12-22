Шойгу: Спецстрой России упразднен

Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой) упразднено. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС. Вместо Спецстроя будут созданы ФГУП, которые займутся только строительством спецобъектов Минобороны, пояснил министр.

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Скандалы космодрома Восточный

О том, что Спецстрой может быть расформирован, в конце ноября года писал «Коммерсантъ». По информации издания, поводом для этого решения стали претензии к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения обязательств его подрядчиками со стороны как властей, так и заказчиков.

В течение 2014-2016 годов в системе Спецстроя прошел ряд арестов по громким уголовным делам, связанным с хищениями (в том числе при строительстве космодрома Восточный). Под следствием находятся, в частности, начальник одного из управлений ведомства Александр Шашкин, а также бывший глава ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман.

Во второй половине 2016 года были арестованы два заместителя директора Спецстроя - Александр Загорулько и Александр Буряков. Они проходят по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Происходящее привело к началу масштабной проверки ведомства, о которой объявили в октябре 2016 года.