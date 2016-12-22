На новогодние праздники в Петербурге обещают мокрый снег с дождем. Об этом сообщает «Радио Балтика» со ссылкой на главного синоптика городского Гидрометцентра Александра Колесова.

«В январе пройдут циклоны, ожидается вынос теплых воздушных масс, но температурный фон должен быть попрохладнее, температура днем в пределах от минус одного до плюс шести, ночью до минус десяти. Вероятны оттепели, которые снова связаны с циклонами и усилением ветра. Не исключаю угрозу наводнения в первой декаде», - отметил Колесов.

По его словам, до конца декабря будет наблюдаться неустойчивая, но в целом теплая погода. В начале следующей недели, 26 декабря, температура поднимется и будет колебаться от минус двух до трех градусов тепла. Со второй половины недели произойдет похолодание до одного-шести градусов ниже нуля, а к праздникам начнется оттепель.