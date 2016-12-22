  • 22 Декабрь 2016
USD 23.12.2016 60.8641 -0.2451
USD ММВБ 18:17 60.89490  
EUR 23.12.2016 63.5604 -0.0482
EUR ММВБ 18:17 63.6140  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Известия: В России могут разрешить продажу алкоголя в самолетах

Автор:


© Фото: dmitrydreamer.livejournal.com

Темы дня

Разработка соответствующего федерального закона поручена Росалкогольрегулированию.

В России в скором времени могут разрешить продажу алкоголя на борту самолетов. Разработка соответствующего федерального закона поручена Росалкогольрегулированию. Об этом сообщают «Известия».

Такое решение было принято на заседании рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке под руководством замминистра Минэкономразвития Олега Фомичева.

Документ призван облегчить авиакомпаниям торговлю спиртным на борту самолетов, поскольку существующее законодательство нечетко регламентирует угощение пассажиров бизнес-класса алкоголем, который входит в стоимость билета. 

Сейчас торговля алкоголем разрешена, если авиакомпании предоставляют услуги общественного питания, а доля этилового спирта в реализуемых напитках не превышает 16,5%.

В противном случае компании обязаны в общем порядке получать лицензию на каждое воздушное судно, на борту которого организована продажа спиртного. 

В то же время, авиаперевозчики настаивают на том, что лицензированию должно подлежать не предоставление алкоголя на борту в составе рационов бортового питания, а деятельность центров бортового питания в аэропорту.

Согласно новому законопроекту, за пьяные выходки на борту самолета дебоширам грозит уголовное наказание до семи лет тюремного заключения или штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.

История громких разбирательств с воздушными хулиганами началась еще в 2013 году. Тогда пьяный саратовский бизнесмен Сергей Кабалов, летевший на отдых в Египет, повздорил с бортпроводником, избил его, а также пригрозил посадить самолет на воду.

Кабалов стал первым авиадебоширом, кому дали реальный срок – 3,5 года в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Кроме того, суд обязал его выплатить 400 тыс. рублей ущерба избитому стюарду.

Всего за два года было снято с рейсов более десятка пассажиров, в том числе депутат Андрей Исаев и его помощник Александр Поглазов. Они находились в состоянии алкогольного опьянения и устроили скандал на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Авиадебошами успели отметиться актер Алексей Панин и гражданин России Жерар Депардье.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Кто быстрее - хаски или лайки: где вблизи Петербурга покататься на собачьих упряжках

    Очаровательные «мишки» самоеды, всеми любимые красавцы хаски, якутские лайки - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где пообщаться с добрейшими животными, получить восторг от скорости, а также сделать яркие фотографии.

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

    Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.12.16
    Сравнительный анализ часовых мастерских и сервисных центров для ремонта дорогих часов в Санкт-Петербурге.
    21.12.16
    Самый быстрый способ спланировать отпуск в Стамбуле
    14.12.16
    Современный квартирный переезд: что можно ожидать, кроме доставки?
    12.12.16
    Применение мясокостной муки
    09.12.16
    Зарабатывайте с salesprocessing.ru
    05.12.16
    Способы инвестирования денег
    01.12.16
    Квартиры с отделкой в новом жилом комплексе «Эстет»
    01.12.16
    Осетинские пироги в Санкт-Петербурге: доставка вкусной продукции!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой