Известия: В России могут разрешить продажу алкоголя в самолетах

В России в скором времени могут разрешить продажу алкоголя на борту самолетов. Разработка соответствующего федерального закона поручена Росалкогольрегулированию. Об этом сообщают «Известия».

Такое решение было принято на заседании рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке под руководством замминистра Минэкономразвития Олега Фомичева.

Документ призван облегчить авиакомпаниям торговлю спиртным на борту самолетов, поскольку существующее законодательство нечетко регламентирует угощение пассажиров бизнес-класса алкоголем, который входит в стоимость билета.

Сейчас торговля алкоголем разрешена, если авиакомпании предоставляют услуги общественного питания, а доля этилового спирта в реализуемых напитках не превышает 16,5%.

В противном случае компании обязаны в общем порядке получать лицензию на каждое воздушное судно, на борту которого организована продажа спиртного.

В то же время, авиаперевозчики настаивают на том, что лицензированию должно подлежать не предоставление алкоголя на борту в составе рационов бортового питания, а деятельность центров бортового питания в аэропорту.

Согласно новому законопроекту, за пьяные выходки на борту самолета дебоширам грозит уголовное наказание до семи лет тюремного заключения или штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.

История громких разбирательств с воздушными хулиганами началась еще в 2013 году. Тогда пьяный саратовский бизнесмен Сергей Кабалов, летевший на отдых в Египет, повздорил с бортпроводником, избил его, а также пригрозил посадить самолет на воду.

Кабалов стал первым авиадебоширом, кому дали реальный срок – 3,5 года в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Кроме того, суд обязал его выплатить 400 тыс. рублей ущерба избитому стюарду.

Всего за два года было снято с рейсов более десятка пассажиров, в том числе депутат Андрей Исаев и его помощник Александр Поглазов. Они находились в состоянии алкогольного опьянения и устроили скандал на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Авиадебошами успели отметиться актер Алексей Панин и гражданин России Жерар Депардье.