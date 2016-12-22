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Путин и Медведев простились с послом Андреем Карловым

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© Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Гроб с телом посла будет доставлен в Храм Христа Спасителя, где глава РПЦ патриарх Кирилл проведет отпевание.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев простились с убитым в Анкаре послом РФ Андреем Карловым. Церемония прощания проходит в здании МИД на Смоленской площади в Москве, сообщает РИА "Новости".

Фото: Twitter / @dimsmirnov175
 

Российский лидер возложил букет темных роз к гробу, простился с дипломатом и принес соболезнования семье. Глава государства пообщался с вдовой и сыном убитого посла. Для того, чтобы принять участие в траурных мероприятиях Владимир Путин перенес большую ежегодную пресс-конференцию с 22 на 23 декабря, она начнется в 12 часов дня.

Глава МИД РФ Сергей Лавров передал родственникам Андрея Карлова Звезду Героя России. Сын дипломата Геннадий Карлов возложил ее у гроба отца. Лавров отметил высочайший профессионализм и личные качества Андрея Карлова. Он также подчеркнул, что Карлов стал жертвой "гнусного террористического акта".

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"Где бы он ни работал, везде его коллеги, зарубежные партнеры отмечали высочайший профессионализм и высочайшие человеческие качества - доброту, отзывчивость, абсолютно несвойственные привычному образу чиновника. Я видел его буквально три недели назад, когда мы проводили очередное мероприятие в Аланье, и совсем незадолго до этого он работал с президентом во время его визита, а потом с председателем правительства, когда турецкий премьер посетил Москву. Все наши руководители, лично Владимир Владимирович Путин, отметили его лучшие дипломатические и человеческие качества, его вклад в решение многих проблем, ключевых для нашей внешней политики", - заявил глава МИД РФ.
Фото: Twitter / @dimsmirnov175
 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, назвал убийство Андрея Карлова провокацией, устроенной террористами и нацеленной на ухудшение отношений с Россией.

"Мы хороним государственного человека, который представлял нашу страну в Турции. Простите нас, Андрей Геннадьевич, но ни одна страна в мире не в состоянии уберечь даже видных деятелей. Хуже, чем сегодняшний мировой террор, история человечества еще не переживала", - подчеркнул Жириновский.

После гражданской панихиды гроб с телом Карлова будет доставлен в Храм Христа Спасителя, где отпевание погибшего посла проведет глава РПЦ патриарх Кирилл. Похоронен погибший посол будет с воинскими почестями.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря в результате нападения на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Анкаре. В него стрелял молодой человек, который прошел на выставку как охранник, в перестрелке с полицией его убили.
Фото: Twitter / @dimsmirnov175

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