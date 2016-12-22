В Каменке достроили два дома проблемной компании «СУ-155». В среду, 21 декабря, Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию домов по адресу: Пригородный, участок 198. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

В домах находятся 864 квартиры общей жилой площадью более 35 тыс. кв. метров. Застройщиком объектов с 2012 года выступала строительная компания «РосСтрой» (группа компаний «СУ-155»), с декабря 2015 года к достройке проблемных объектов «СУ-155» был привлечен банк АКБ «Российский капитал» (ПАО).

«По целому ряду объектов долевого строительства, которые в силу экономических и иных обстоятельств стали проблемными в прошлые годы, мы нашли решения. Ввод корпусов «Каменки» - хороший подарок к Новому 2017 году для более 800 петербуржских семей, которые наконец решат свои жилищные проблемы. В конце ноября введен в эксплуатацию жилой комплекс «Лесная дача» в Сестрорецке, это еще 96 семей. К новогодним праздникам 1056 квартир будет передана новоселам в Металлострое и Парголово. Готовятся к вводу жилой комплекс «Титан» в Шушарах и «Идеал» в Пушкине - в совокупности на 750 квартир. Ко второму кварталу 2017 года введем в эксплуатацию два корпуса ЖК «Ленинский парк», это новоселья еще для более 2 тыс. семей. По поручению губернатора Правительство Петербурга будет заниматься решением проблем каждого обманутого дольщика, каждого жителя города», - отметил вице-губернатор Игорь Албин.

В Каменке, помимо введенных сегодня корпусов, готовится к сдаче еще один корпус, в котором ожидают своих владельцев 735 квартир. До конца декабря планируется получение заключения о соответствии, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2017 года. Чтобы добиться результатов по долгострою в Каменке, обманутым дольщикам строительной компании «СУ-155» даже приходилось устраивать голодовку в приемной депутата Законодательного собрания Ольги Галкиной.