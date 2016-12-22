Смольный решил подвести к «Лахта центру» электричку и подземный переход

Смольный решил подвести к «Лахта центру» в Приморском районе электричку и подземный переход, чтобы решить проблему его транспортной доступности. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, вчера вечером, 21 декабря, на совещании в правительстве Петербурга было принято решение задействовать действующую железнодорожную ветку с созданием дополнительной платформы напротив «Лахта центра»

За счет городского бюджета обсуждается строительство подземного перехода до новой платформы под Приморским проспектом. Остальные работы Смольный предложит оплатить федеральному бюджету.

Подземный переход давно обсуждался как вариант снижения опасности для жителей микрорайона, пересекающих Приморское шоссе. Железнодорожная платформа будет также решать вопросы транспортной доступности для строящихся и уже построенных жилых комплексов.