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Минтранс России объявил о сохранении авиасообщения с Таджикистаном

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© Фото: orenday.ru

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Таджикские власти согласовали рейсы авиакомпании «Ямал» из подмосковского Жуковского в Душанбе и Худжант.

Министерство транспорта России объявило о сохранении авиасообщения с Таджикистаном за несколько минут до полуночи 22 декабря, когда должна была вступить в действия приостановка полетов.

Как пояснили в ведомстве, таджикские власти согласовали рейсы авиакомпании «Ямал» из подмосковского Жуковского в Душанбе и Худжант. Переговоры продолжатся сегодня днем, 22 декабря.

При этом почти за час до полуночи российский Минтранс подтверждал, что авиасообщение будет приостановлено, так как договоренности до сих пор нет, пишет РИА «Новости».

Таджикистан отказывался согласовывать рейсы «Ямала», ссылаясь на то, что таким образом российские авиакомпании получат преимущество на маршрутах между двумя странами.

Россия в ответ заявляет, что соглашение о паритете на маршрутах действует только в отношении рейсов из Москвы, а аэропорт Жуковский находится в Московской области.

Ранее Москва уже заявляла о возможной приостановке полетов в ноябре 2016 года. Тогда сторонам также удалось достичь договоренности.

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