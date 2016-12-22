В Петербурге 22 декабря днем будет небольшой дождь и сильный ветер. Температура воздуха - от одного до трех градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, в прибрежных районах порывы 12-14 м/с. ", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет мало меняться. Восход солнца будет в 10:00, закат - в 15:55, сегодня самый короткий день в году. После заката ветер немного стихнет - до 3 м/с.

Днем ранее, 21 декабря, главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов, какая погода ждет Петербург на новогодние праздники и после них.