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На Московской площади поставят ледяного Сергея Шнурова

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© Фото: Instagram / @shnurovs

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Ежегодный фестиваль «Ледяная сказка» откроется 23 декабря.

На Московской площади поставят ледяного Сергея Шнурова. Об этом сообщает канал «Санкт-Петербург» со ссылкой на организатора выставки ледяных скульптур Антона Голубенко.

Ежегодный фестиваль «Ледяная сказка» откроется в пятницу, 23 декабря, для его создания в Петербург привезли 160 тонн льда из Архангельской области. Созданием фигур занимаются скульпторы из Рязани, Красноярска и Ижевска.

С помощью бензопил мастера уже вырезали фигуры горки, замка-лабиринта и дома из Простоквашино. Сказочный мир увлечет не только детей, но и взрослых. Для них организаторы подготовили неформальные символы и образы Петербурга: коммуналку, ретротрамвай и всеми любимых персонажей.

«Мы не могли обойти стороной такого героя, как Сергея Шнурова. Это сегодня тоже символ Петербурга, пусть и неофициальный. Он у нас ждет ретротрамвай на остановке с коробкой замечательных лабутенов, видимо, для Матильды», - отметил Антон Голубенко.

Ледовые скульптуры разместили в специальном шатре, где постоянно поддерживается минусовая температура. Дополнительную сказочную атмосферу создаст художественная подсветка.

Последний клип «Ленинграда» вышел вчера, 20 декабря, он называется «Начинаем отмечать!», предыдущий клип вышел всего три недели назад - 28 ноября. Всего за 2016 год Сергей Шнуров и его команда выпустили шесть видеороликов.

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